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Контрафронт

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Ливан: ранним утром израильские авиаудары нанесли удары по зданию, предположительно используемому...

Ливан: ранним утром израильские авиаудары нанесли удары по зданию, предположительно используемому «Хезболлой», в муниципалитете Дейр-эз-Захрани, округ Набатия, провинция Набатия.

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