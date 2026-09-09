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Царьград

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Песке: Экспедиция из трёх европейских астронавтов отправится в июле 2027 года

Песке: Экспедиция из трёх европейских астронавтов отправится в июле 2027 года

Французский астронавт Тома Песке возглавит экспедицию из трёх европейских астронавтов на МКС. Запуск запланирован на июль 2027 года.

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