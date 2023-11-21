«Агент Буратино» выходит на связь: в Киеве за госизмену арестовали медиакиллера Коломойского

Роман Рейнекин. Свершилось то, о чем долго и упорно предупреждали знающие киевскую политкухню люди: «Избушка» пришла за скандальной известным нардепом Александром Дубинским – бывшим ведущим «Плюсов», бывшим «сливным бачком Коломойского» и разоблачителем злоупотреблений в НБУ, бывшим соратником и пропагандистом Зеленского, бывшим промоутером «пленок Деркача» о коррупции семейства Байденов на Украине, бывшим критиком коррупции на Банковой, бывшим фигурантом персональных санкций Минфина США и СНБО Украины, бывшим, бывшим, бывшим… Не помогло ничего – ни дерзость и самоуверенность самого фигуранта, ранее под камеру отказывавшегося брать из рук военкома повестку в армию, ни внезапно замолчавший в тряпочку разоблачительный канал «Темный рыцарь», связываемый с Дубинским, ни, как утверждают злые языки, посланная на личный телефон Зе в самом начале войны смска «Я претензий больше не имею», ни демонстративное прекращение какой-либо критики американской администрации.