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Памфилова рассказала об инциденте с вырванным клоком волос на избирательном участке

На избирательном участке №337 в Сахалинской области произошел конфликт между наблюдателем и заместителем председателя участковой комиссии.

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