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В России ведутся работы по созданию комплексов для переоснащения ВКС

В России ведутся работы по созданию комплексов для переоснащения ВКС

Около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ ведутся в России для создания новых систем и комплексов в интересах космических войск, заявили в Минобороны по случаю 65-летия комических войск 3 октября журналистам разных изданий.

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