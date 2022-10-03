В России ведутся работы по созданию комплексов для переоснащения ВКС

Около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ ведутся в России для создания новых систем и комплексов в интересах космических войск, заявили в Минобороны по случаю 65-летия комических войск 3 октября журналистам разных изданий.
Около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ ведутся в России для создания новых систем и комплексов в интересах космических войск, заявили в Минобороны по случаю 65-летия комических войск 3 октября журналистам разных изданий.
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