Артиллеристы "Севера" уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Север" в ночное время уничтожил опорный пункт с личным составом ВСУ в Сумской области.
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