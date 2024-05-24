Зачем заливать уксус в чайник: 8 лайфхаков, которые приведут в восторг даже опытную хозяйку

Быт или не быт, вот в чем вопрос…Если домашние дела отнимают у вас практически все свободное время, и вы не знаете, как организовать свой день таким образом, чтобы все успевать, предлагаем пользоваться лайфхаками, которыми с радостью делятся опытные хозяйки на просторах интернета.
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