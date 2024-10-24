Yonhap: у администрации главы Южной Кореи упал воздушный шар с мусором

На территорию правительственного комплекса в Южной Корее, где располагается администрация президента, упал воздушный шар с мусором и листовками с критикой в адрес главы республики Юн Сок Ёля и его супруги.
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