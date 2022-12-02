Зеленский ликвидирует УПЦ. Почему это не должно нас беспокоить?

Итак, вчера президент Украины Зеленский выступил с видеообращением (это его любимый формат общения с народом), в котором фактически анонсировал запрет деятельности, читай ликвидацию, Украинской православной церкви и конфискацию церковного имущества.
Итак, вчера президент Украины Зеленский выступил с видеообращением (это его любимый формат общения с народом), в котором фактически анонсировал запрет деятельности, читай ликвидацию, Украинской православной церкви и конфискацию церковного имущества.
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