Лавров назвал журналистов The Washington Times «бессовестными» после лживой статьи о саммите на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что журналисты газеты The Washington Times, опубликовавшие статью с недостоверной информацией о якобы несогласии РФ с предложениями президента США Дональда Трампа по Украине на саммите на Аляске, являются «бессовестными».