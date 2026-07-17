Лавров назвал журналистов The Washington Times «бессовестными» после лживой статьи о саммите на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что журналисты газеты The Washington Times, опубликовавшие статью с недостоверной информацией о якобы несогласии РФ с предложениями президента США Дональда Трампа по Украине на саммите на Аляске, являются «бессовестными».
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