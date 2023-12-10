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Intel Core Ultra 9 185H Meteor Lake протестирован в ноутбуке Samsung Galaxy Book 4 Ultra с частотой 5,1 ГГ...

Intel Core Ultra 9 185H Meteor Lake протестирован в ноутбуке Samsung Galaxy Book 4 Ultra с частотой 5,1 ГГ...

Intel Core Ultra 9 185H Meteor Lake протестирован в ноутбуке Samsung Galaxy Book 4 Ultra с частотой 5,1 ГГцПоявляется все больше утечек перед выпуском процессора Intel Core Ultra Meteor Lake, и сейчас раскрывается флагманский чип Core Ultra 9 185H.

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