Экономия и безопасность: зачем выключать из розетки электроприборы

Забота о своем доме и кошельке начинается с мелочей. Одной из таких мелочей, которая может принести заметные результаты, является привычка выключать из розетки электроприборы, даже когда они не используются.
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