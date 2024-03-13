Пошли во взнос: ЦБ поддержал запуск жилищных вкладов в России

Центробанк поддержал идею запуска жилищных депозитов в России, сообщили «Известиям» в регуляторе. Это целевой вклад для накопления первоначального взноса по ипотеке — направить средства можно будет только на погашение ссуды на недвижимость.
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