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Дмитрий Чернышенко и Сергей Кравцов поздравили педагогов с Днем учителя

Дмитрий Чернышенко и Сергей Кравцов поздравили педагогов с Днем учителя

Ежегодно 5 октября отмечается День учителя. Педагогов чествуют по всей стране. С профессиональным праздником учителей поздравили заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

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