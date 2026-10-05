Дмитрий Чернышенко и Сергей Кравцов поздравили педагогов с Днем учителя

Ежегодно 5 октября отмечается День учителя. Педагогов чествуют по всей стране. С профессиональным праздником учителей поздравили заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В России появится...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым