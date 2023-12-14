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Призыв на обязательную службу в России: Важный этап в жизни молодых людей

Призыв на обязательную службу в России: Важный этап в жизни молодых людей

Для многих молодых людей в России срочная служба становится важным этапом в их жизни. Срочная служба в армии или альтернативная гражданская служба предлагает возможность приобрести опыт, развить навыки и внести свой вклад в защиту Родины.

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