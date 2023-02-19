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Когда железный конь обгоняет рынок

Когда железный конь обгоняет рынок

Суровые парни на автомобильных порталах, покупающие технику для перевозки щебня, грунта и асфальта, сорить льстивыми похвалами не привыкли, поэтому характеристики самосвальному полуприцепу Gr-T34 калининградской компании «Грюнвальд» дают короткие, но емкие: «Вещь стоящая, свою цену оправдывает на сто процентов, вложений почти не требует», «Конструкция полуприцепа надежная, металл прочный, водителю удобно контролировать нагрузку на осях с помощью смартфона», «Стойкость к коррозии удивила, полуприцеп ежедневно используется для погрузки и разгрузки щебня, а выглядит как новый».

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