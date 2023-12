Кирби: в декабре США объявят о последнем пакете военной помощи Украине

Аргументы недели Джон Кирби, Chairman of the Joint Chiefs of Staff/ Wikimedia Commons Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в конце декабря США объявят о последнем пакете военной помощи Украине в связи с тем, что ресурсы для поддержки Киева исчерпаны.