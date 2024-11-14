Звезда “Игры Престолов” стала главным кандидатом на роль Лары Крофт После к...

Звезда “Игры Престолов” стала главным кандидатом на роль Лары КрофтПосле кастинга двух актрис на главную роль в сериале Tomb Raider в октябре 2024 года, звезда “Игры Престолов” начала переговоры с авторами сериала-перезапуска о Ларе Крофт.