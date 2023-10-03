Астроном Вибе оценил опасность сближения «пропавшего» астероида с Землей

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, что жителям планеты Земля не стоит опасаться сближения с потенциально опасным астероидом, которое произойдет во вторник, 3 октября, пишет Москва 24.
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