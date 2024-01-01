Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Можно ли было в 2022-м всё это не начинать?

Можно ли было в 2022-м всё это не начинать?

Василий Вереск Ведь какая бы тогда продолжалась благодать?! Мечта: Икеа и Мак никуда не уходят, в директорате РосНефти и ГазПрома всё так же сидят Представители Цивилизованного Мира, наши парламентарии продолжают посещать заседания Совета Европы, чтоб их там учили, как правильно жить.

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Комментарии
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Татьяна Чайка
Согласна.И совсем недооценили «перевертыша»404.За все годы самостийности переписана история,выросли «выродки»,поскребыши бандеры с вывернутыми мозгами.А оч многие за баксы натянули кастрюли и по сию пору не сняли.До 2013г ежегодно бывала на Донбассе(там родня и заезжали с харьковщины,насмотрелась и наслушалась),росла и училась на Донбассе.
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