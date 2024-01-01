Василий Вереск Ведь какая бы тогда продолжалась благодать?! Мечта: Икеа и Мак никуда не уходят, в директорате РосНефти и ГазПрома всё так же сидят Представители Цивилизованного Мира, наши парламентарии продолжают посещать заседания Совета Европы, чтоб их там учили, как правильно жить.
Можно ли было в 2022-м всё это не начинать?
Комментарии
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Татьяна Чайка
Согласна.И совсем недооценили «перевертыша»404.За все годы самостийности переписана история,выросли «выродки»,поскребыши бандеры с вывернутыми мозгами.А оч многие за баксы натянули кастрюли и по сию пору не сняли.До 2013г ежегодно бывала на Донбассе(там родня и заезжали с харьковщины,насмотрелась и наслушалась),росла и училась на Донбассе.
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7 час.
БВ
Борис Выдрин
Рекомендую: http//worldcrisis.ru/crisis/4172225
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6 час.
Сиропчик Микульский
Откуда у Вас такие сведения? Шойгу доложил или наслушались Скабееву с Соловьевым?
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6 час.
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