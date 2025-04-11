Суд заблокировал сайт, позволяющий говорить голосами Трампа, Губки Боба и Путина

Московский суд постановил заблокировать сайт, позволяющий пользователям при помощи искусственного интеллекта говорить голосами президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, а также различными персонажами, включая Губку Боба и Микки Мауса.
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