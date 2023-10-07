ВАРЯГ РУС

Ещё в начале СВО когда наши передовые ударные группы дошли до Кривого рога и Киева, Я в переписке с сестрой (она проживает в Запорожье) писал ей: Что не удивлюсь если укробандеры в своей бессильной злобе взорвут ДнепроГЭС. Потом сразу укры взорвали дамбу где-то недалеко от Куева, Луганской области и затем подрыв Каховской ГЭС. А она мне не верила. Если честно Я сам не верил, что укры так ненавидят Россию, что готовы создать экологические катастрофы путём подрыва плотин на Днепре.