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Военное обозрение

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Украинские военные заминировали Кременчугскую ГЭС для реализации «каховского сценария»

Украинские военные заминировали Кременчугскую ГЭС для реализации «каховского сценария»

На энергетическом объекте Украины готовится масштабная провокация. Украинские военные заминировали Кременчугскую ГЭС для реализации так называемого «каховского сценария».

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Комментарии
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ВАРЯГ РУС
Ещё в начале СВО когда наши передовые ударные группы дошли до Кривого рога и Киева, Я в переписке с сестрой (она проживает в Запорожье) писал ей: Что не удивлюсь если укробандеры в своей бессильной злобе взорвут ДнепроГЭС. Потом сразу укры взорвали дамбу где-то недалеко от Куева, Луганской области и затем подрыв Каховской ГЭС. А она мне не верила. Если честно Я сам не верил, что укры  так ненавидят Россию, что готовы создать экологические катастрофы путём подрыва плотин на Днепре.
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