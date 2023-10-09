Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

274 подписчика

Как запланировать пол ребенка по таблицам, дате овуляции или во время ЭКО — отвечают врачи

Как запланировать пол ребенка по таблицам, дате овуляции или во время ЭКО — отвечают врачи

Спойлер — это невозможно Ольга Терехина гинекология Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии клиник «Атлас», врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук Юлия Брикалевич гинекология Врач-репродуктолог клиники Remedi Даже в 21-м веке существует масса стереотипов о том, как запланировать определенный пол ребенка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх