Спойлер — это невозможно Ольга Терехина гинекология Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии клиник «Атлас», врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук Юлия Брикалевич гинекология Врач-репродуктолог клиники Remedi Даже в 21-м веке существует масса стереотипов о том, как запланировать определенный пол ребенка.
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