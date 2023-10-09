Спойлер — это невозможно Ольга Терехина гинекология Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии клиник «Атлас», врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук Юлия Брикалевич гинекология Врач-репродуктолог клиники Remedi Даже в 21-м веке существует масса стереотипов о том, как запланировать определенный пол ребенка.