ЕЭК установила нулевую пошлину на оксид титана до 2026 года

Совет Евразийской экономической комиссии снизил ввозные пошлины на оксид титана до нуля с 24 марта 2024 года по 28 февраля 2026 года, а также установил льготы на импорт ванадий-алюминиевой лигатуры в Казахстан для производства титановой продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии