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Царьград

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ЕЭК установила нулевую пошлину на оксид титана до 2026 года

ЕЭК установила нулевую пошлину на оксид титана до 2026 года

Совет Евразийской экономической комиссии снизил ввозные пошлины на оксид титана до нуля с 24 марта 2024 года по 28 февраля 2026 года, а также установил льготы на импорт ванадий-алюминиевой лигатуры в Казахстан для производства титановой продукции.

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