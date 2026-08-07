ЕЭК установила нулевую пошлину на оксид титана до 2026 года

Совет Евразийской экономической комиссии снизил ввозные пошлины на оксид титана до нуля с 24 марта 2024 года по 28 февраля 2026 года, а также установил льготы на импорт ванадий-алюминиевой лигатуры в Казахстан для производства титановой продукции.