В прифронтовой зоне ДНР были обнаружены книги, оправдывающие действия украинского пособника нацистов Романа Шухевича, книги были напечатаны на средства фонда полковника военной разведки США в резерве, имеющего украинское происхождение.
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