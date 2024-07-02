Сергей Миронов разоблачил огромное коррупционное гнездо в МВД - пришла очередь после Минобороны, где ещё недавно проходили громкие "чистки".
После Минобороны пришла очередь МВД: Разоблачили огромное коррупционное гнездо - Миронов призвал убрать целую службу: "Бегом"
Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
А раньше, Миронов, ты этого не видел? Пришел, потрепался, как всегда, отметился и забыл. Миронов, хватит , а!
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15 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Сколько информации, а по сути соплежуйства идет вокруг вопроса с пришлыми, что понимаешь, вопрос просто замыливается и решения вопроса у власти просто нет... То что сказал Бастрыкин это не просто действительность в отношении "народных" избранников, а показывает полную некомпетентность и непрофессионализм их... О каких мерах и наведении порядка в миграционном вопросе может идти речь, если выдворили из России не более 3тыс.чел., въехало более 3 мил.чел. Сразу возникает вопрос это что за меры такие были приняты и на кого вообще работает власть? В России рулит миграционная межэтническая мафиозная ОПГ, в которой состоят представители власти, лоббируют и крышуют весь беспредел пришлых. Можно констатировать что власть предает интересы России и народа. Это предательство. Ни чего власть неспособна решать в вопросе пришлых, это идет планомерное замещение коренного населения России пришлыми...
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15 час.
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