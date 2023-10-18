Эту технику из СССР сейчас купят за бешеные деньги - поищите в кладовке

Некоторая техника из СССР сегодня имеет большую коллекционную ценность. По высокой цене можно продать старые игровые консоли и видеоигры, видеомагнитофоны и видеокассеты, фотоаппараты, видеокамеры и многое другое.
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