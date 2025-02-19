Рейсы авиакомпании Nordwind задерживаются из-за ограничений в аэропорту Казани

Рейсы авиакомпании Nordwind сегодня задерживаются из-за ограничений в аэропорту Казани. Поменялось расписание следующих рейсов: N4 1488 Бишкек – Казань; N4 412 Казань – Сочи; N4 411 Сочи – Казань; N4 250 Казань – Санкт-Петербург; N4 784 Улан-Удэ – Казань; N4 248 Казань – Санкт-Петербург; N4 247 Санкт-Петербург – Казань; N4 060 Казань – Москва.
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