«Боюсь, столкнется с обидами»: почему Лариса Луппиан переживает за Елизавету Боярскую

Актриса Лариса Луппиан призналась, что ее муж Михаил Боярский считает, что ради семьи она «отказалась от кино».
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