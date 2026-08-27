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Царьград

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ОДК заявила о полностью отечественных ракетных двигателях

ОДК заявила о полностью отечественных ракетных двигателях

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, производит ракетные двигатели для космических программ только из отечественных компонентов, сообщил представитель ОДК Павел Чупин на форуме «Технопром-2026».

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