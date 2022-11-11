Журналистская Правда

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Дмитрий Петровский: Вот когда наступит полный коллапс системы на Украине

Глава Винницкой области Украины сообщает, что поврежден объект критической инфраструктуры. Также известно, что украинскую банковскую систему готовят к блэкауту — стабильная подача электричества в регионах страны может прекратиться на срок до месяца.

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