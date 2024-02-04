Орловцев пригласили на приём в Жилинспекцию

Согласно графику личного приёма граждан, 9 февраля с 9:00 до 13:00 состоится личный приём у начальника управления государственной жилищной инспекции Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Татьяны Горбашёвой.
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