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Орловцев пригласили на приём в Жилинспекцию

Орловцев пригласили на приём в Жилинспекцию

Согласно графику личного приёма граждан, 9 февраля  с 9:00 до 13:00 состоится личный приём у начальника управления государственной жилищной инспекции Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Татьяны Горбашёвой.

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