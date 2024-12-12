Соблюдайте правила, и горки прослужат до весны

В социальных сетях обращают внимание на хрупкость ледяных горок у ЦКиС "Геолог". Мастера, которые занимаются строительством и обслуживанием ледового городка, утверждают, что все нормы соблюдены, но зимние аттракционы не всегда используются горожанами по назначению.