«Здание сносить никто не планирует»: в Казани приступили к реконструкции ЦУМа

Автор: Александра Давыдова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В Казани не будут сносить здание Центрального универмага (ЦУМа), появившаяся в социальных сетях информация о планируемом сносе не соответствует действительности.
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