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Мировое обозрение

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Что будет с заброшенной шахтой, если в ней навсегда выключат насосы?

Что будет с заброшенной шахтой, если в ней навсегда выключат насосы?

Остановка насосов на любой глубокой шахте — это не просто финал промышленной эпохи, а момент запуска сложных природных процессов, которые будут разворачиваться десятилетиями.

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