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Политика как она есть

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В Telegram выявлена новая схема кражи аккаунтов

В Telegram выявлена новая схема кражи аккаунтов

Мошенники создали новую схему кражи доступа к аккаунтам в Telegram, обнаружил ТАСС. С помощью одного лишь номера телефона цели они направляют множество запросов на получение кода подтверждения для входа в соцсеть, затем, используя фейковый аккаунт, напрямую предлагают жертве перейти по ссылке, чтобы повысить безопасность.

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