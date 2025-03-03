Врач Тен рассказала о вреде употребления жидкости перед сном

В умеренном количестве вода помогает избежать обезвоживания ночью Употребление большого количества жидкости перед сном может привести к отекам у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем, а также нарушить структуру сна из-за необходимости пробуждений, сообщила РИА Новости глава центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.