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Мировое обозрение

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Эмулятор RPCS3 вышел на новый уровень — пользователи Windows, Linux и macOS теперь могут запускать игры напрямую с дисков для PS3

Эмулятор RPCS3 вышел на новый уровень — пользователи Windows, Linux и macOS теперь могут запускать игры напрямую с дисков для PS3

Пока Sony официально сворачивает эру физических носителей для новых поколений консолей, сообщество энтузиастов движется в прямо противоположном направлении.

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