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За рулем

10 971 подписчик

5 вроде бы простых (на самом деле нет!) операций по обслуживанию авто

5 вроде бы простых (на самом деле нет!) операций по обслуживанию авто

С этими работами по ремонту и обслуживанию автомобиля лучше сразу обращаться в автосервис. Иногда попытка сэкономить, отказавшись или отложив на потом эти виды работ, оборачивается дополнительными тратами и новой головной болью.

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