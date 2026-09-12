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Nova: серия взрывов и пожар произошли на складах военного завода в Болгарии

Nova: серия взрывов и пожар произошли на складах военного завода в Болгарии

Серия взрывов произошла ночью на складах боеприпасов оружейного предприятия Emco в Болгарии. После возгорания огонь распространился с одного помещения на соседние, сообщил телеканал Nova .

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