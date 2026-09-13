Военэксперт Степанов назвал Литву обезьяной с ядерной гранатой

Литва присоединилась к курсу стран Прибалтики и Северной Европы на наращивание ядерного потенциала, но у нее нет ни опыта использования такого оружия, ни правовой базы для его размещения, из-за чего она является «обезьяной с гранатой».
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