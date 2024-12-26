Проблема с производительностью приложения Nvidia «исправлена» в выпуске 11.0.1

Приложение Nvidia App получило новое обновление - с версии 10.0.x до 11.0.1. Существенное изменение заключается в том, что пользователи не должны испытывать разочаровывающее падение производительности в играх (до 15 %), которое наблюдалось у тех, кто установил предыдущие версии.