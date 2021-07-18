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Сон Хын Мин и «Тоттенхэм» близки к новому контракту до 2025 года. Зарплата – 10,3 млн фунтов за сезон

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин продолжит выступать за лондонский клуб. 29-летний игрок сборной Южной Кореи близок к заключению нового соглашения со «шпорами» до 2025 года с зарплатой 12 млн евро (10,28 млн фунтов) за сезон, сообщает журналист Николо Скира.

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