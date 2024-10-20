Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 749 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Какая корректность может быть. когда людей ни за что убивают кишлачники эти.Ай да "Два майора"
  • Андрей
    пропаганду всего западного дерьма под запрет!ЛГБТ*, чайлдфри, ...
  • Владимир Колов
    Договор о воссоединении ФРГ и ГДР доступен всему миру все эти годы.Солдаты НАТО - в ...

«Подготовьтесь к посадке… в тюрьму?». Пилот «Победы» слил личные данные прилетевших в Дагестан стюардесс своим знакомым

«Подготовьтесь к посадке… в тюрьму?». Пилот «Победы» слил личные данные прилетевших в Дагестан стюардесс своим знакомым

Avia.pro - СМИ Ну вот, друзья, снова отечественная авиация нас не перестает удивлять. Казалось бы, что еще можно ожидать от пилотов, кроме как умения виртуозно управлять самолетом? Оказывается, они могут гораздо больше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх