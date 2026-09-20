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Царьград

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Mash: брат экс-командующего ВСУ Наева после банкротства таксует в Подмосковье

Mash: брат экс-командующего ВСУ Наева после банкротства таксует в Подмосковье

От генерала до извоза: как старший брат военачальника ВСУ осел в Подмосковье.Старший брат бывшего командующего Объединёнными силами Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергея Наева обанкротился и устроился работать таксистом в Московской области.

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