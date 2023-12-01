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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Романцев стал советником «Пари НН»: «Губернатор оказался настолько спортивным и заинтересованным человеком, что советом не помочь я не мог»

Романцев стал советником «Пари НН»: «Губернатор оказался настолько спортивным и заинтересованным человеком, что советом не помочь я не мог»

«Олег Иванович Романцев, великий советский и российский футболист, тренер, мастер спорта международного класса, будет помогать развивать клуб «Пари НН».

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