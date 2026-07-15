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После двух взрывов ракету Epsilon S попытаются запустить в третий раз

После двух взрывов ракету Epsilon S попытаются запустить в третий раз

Отдельное испытание проблемного блока пройдет 23 июля на космодроме ТанэгасимаЯпонское агентство аэрокосмических исследований JAXA планирует провести первый испытательный запуск ракеты Epsilon S до марта 2027 года.

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