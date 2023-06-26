Экипаж ударного вертолета Ка-52 ВКС России уничтожил опорный пункт и бронированную технику ВСУ

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта.
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