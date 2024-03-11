Global Look Press/The Swedish Coast Guard/XinHua Западные страны не занимаются расследованием подрыва "Северных потоков", поскольку в этом виноваты США и друге страны НАТО, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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