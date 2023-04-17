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Летний отдых в Советском Союзе

Летний отдых в Советском Союзе

Коллекция фотографий про отдых советских людей.Иосиф Сталин играет на даче в городки (начало 1920-х годов)Футбольный вратарь Лев Яшин на рыбалке (1964 год)Рыбалка на озере Селигер (1974 год) I-й секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев на отдыхе за городом (1960 год) Садоводческое товарищество в Подмосковье (1978 год) Майя Плисецкая, солистка балета Большого театра СССР (ГАБТ) на даче в Подмосковье (1962 год) Члены экипажа космического корабля «Союз Т-7» Леонид Попов (второй слева), Светлана Савицкая (третья слева), Александр Серебров (третий справа) на отдыхе (1982 год) Отдыхающие на одном из пляжей города Сочи (1971 год) Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Леонид Брежнев на отдыхе в Крыму Латвийская ССР.

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